孩童家庭防疫補貼「0-2歲小孩領取方式」。(取自蘇貞昌臉書)

因應疫情衝擊，行政院紓困4.0上路後，其中一項措施為每位孩童1萬元的孩童家庭防疫補貼，受惠人數估計約250萬人。而今(18日)起提供「實體ATM領取」，行政院長蘇貞昌也在臉書提醒，家長只要去三家指定銀行的ATM（中信、台新、國泰世華），依照畫面指示動動手指，就能立刻領取出來。

因應疫情嚴峻，全國各級學校停課，行政院針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間發放1次性現金補貼，以家庭孩童人數計算，每位孩童1萬元補貼，預估將有250萬名孩童受惠，並於15日起提供「網路申請與領取」、18日起提供「實體ATM領取」。

行政院指出，兩種管道的領取時間均至今年9月30日止，並自6月18日起開放查詢補貼是否入帳等資料，且兩種領取方式皆不需支付手續費，方便符合資格的民眾以簡單、多元及避免群聚的方式領取，讓民眾在疫情期間減輕需在家照顧孩童的經濟負擔。

至於「實體ATM領取」的操作步驟為以下：

走到ATM前您需要帶：

1. 家長（父母或監護人）的金融卡

2. 家長身分證字號（跟金融卡持卡人同一位）

3. 小孩的健保卡卡號（12位純數字，不是身分證字號）只要去三家指定銀行的ATM（中信、台新、國泰世華），依照畫面指示動動手指，就能立刻領取出來！出門領補貼，還是要記得注意社交距離，做好消毒防疫！

蘇貞昌也提醒，政府不會主動打電話教你怎麼領出孩童家庭防疫補貼，請不要被來路不明的電話詐騙。另外，教育部長潘文忠也呼籲家長或監護人，儘量透過網路辦理，既簡便，又可達到防疫效果。若符合前述資格，但因故或特殊個案情形而未能領取者，將待疫情趨緩後，另行公告領取時間、地點與方式，以維護相關民眾權益。