自從新冠肺炎疫情進入三級警戒，學校停課不停學，學童改在家視訊上課，台南市麻豆區兒少站弱勢童課後輔導也改為線上進行；佳里區以琳診所田春生醫師成立的以琳之家急難救助中心，原本每天請6位老師為30多位弱勢學童課後輔導，現在也改為視訊上課。麻豆區兒少站負責人陳美如表示，由於疫情嚴峻，台南市社會局要求兒少站課後輔導改為線上模式，加上家長及志工也怕群聚感染，因此陳美如負責的麻豆、將軍兒少站40多名國中小學童課後輔導也停止上課，學童如果課業有問題，除了問學校老師，也可以問兒少站課輔老師。疫情期間兒少站職員還是會對弱勢家庭進行電話關懷，物資募集行動也不停歇，此外，有兩名家庭情況特殊的小朋友，日間還是到麻豆兒少站報到，因為小朋友都是單親或隔代教養，其中一童的阿嬤對網路操作及課業幫不上忙，另一學童在家無法專心上課，因此還是選擇到兒少站由志工伴讀，兒少站還供應餐點給小朋友。除了兒少站課輔暫停，佳里區以琳之家的課輔同樣也暫停，不過為了減輕家長們的負擔，也為了讓學童們能夠學會自律學習，以琳之家的老師們也採取線上輔導，孩子們每天上完線上課程後，作業若有不會的可以透過Line上傳詢問老師，老師會即時的回覆及講解。以琳之家的學童們也很想念老師，在線上看到老師都會問，「老師，我們什麼時候才能回來，我好想要在籃球場跟同學們玩哦！」老師聽到後也很不捨，每天都會上線與學童們聊聊，詢問生活與學習狀況。其實不只社會局兒少站、私人的以琳之家課輔停止上課，左鎮國小募資於北極殿開設的假日課輔也取消，不過也有大專院校學生正發起線上課輔活動，左鎮國小校長楊靜芳也期盼有更多人一起加入。