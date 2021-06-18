根據《紐約時報》資深記者史坦18日搶先爆料，宣告自行請辭的前獨行俠總教練卡萊爾，目前成為教練自由市場最炙手可熱的人，不少球隊都想招募他，假如公鹿本季提前淘汰出局，卡萊爾很有機會取代布登豪瑟，成為公鹿新主帥熱門人選。

如今隨著卡萊爾下台，目前NBA已有包含獨行俠、塞爾提克、溜馬、鵜鶘、魔術、拓荒者及巫師7隊沒有總教練，這種情況也算相當詭異，不過史坦強調當前卡萊爾並未打算加盟其中一隊，而是仔細觀察公鹿的主帥位置是否也會空出。

畢竟卡萊爾擁有2011年帶領獨行俠奪下隊史唯一一冠的執教紀錄，讓他自然得到不少球隊青睞，加上他在本季跟獨行俠頭號球星東契奇之間關係不和，走人只是早晚的事情，就算獨行俠老闆庫班很想留他，卻因東契奇的緣故開不了口。

根據《The Athletic》記者阿米克與凱托聯合報導，就算可能因為自己緣故，獨行俠籃球事務總裁唐尼爾森與總教練卡萊爾先後走人，東契奇仍打算在下季開始之前，跟獨行俠完成至少5年2億美元的超級頂薪合約，只是他真的是獨行俠接下來爭冠的唯一解答嗎？