在聯準會提高今年通膨預測，並暗示可能提前於2023年升息之後，周四美股三大指數漲跌互見，道瓊指數連跌第四天，標普500指數幾近收平，而科技股再度受到投資人青睞，那斯達克指數逆勢上揚，創下歷史次高記錄。

聯準會周三發布的政策聲明引發美股賣壓，該央行將升息時間表提前一年，在2023年可能升息兩次，並將今年的總體通膨預測調升至3.4%，較3月的預測值整整高出一個百分點。

最新公布的就業數據亦為美股帶來壓力，美國勞工部周四公布，上周初次請領失業給付人數增至41.2萬人，為4月底以來首次反彈，並超出市場預估的36萬人。

聯準會的政策立場偏向鷹派，以及中國祭出原物料新規，以抑制飆升的金屬等大宗商品價格，受此打擊，原物料類股帶領大盤下挫。

但整體而言，美股跌勢緩和，標普500指數距離歷史高點僅差不到0.9%。聯準會維持其購買資產計畫不變，部分投資人認為這在短期內將給市場再帶來一些支撐。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌210.22點或0.62%，為33,823.45點。因大部分大宗商品價格受挫，陶氏（Dow Inc.）和開拓重工（Caterpillar）均跌逾3%，給道指帶來最大的拖累。

標準普爾500指數微跌0.04%，收在4,221.86點。11大類股中，以能源股跌3.49%，金融股跌2.94%和材料股跌2.20%，表現最疲弱。科技股指數上漲1.17%，漲幅最大。

受美國長期公債殖利率下挫拖累，銀行股暴跌4.3%。

那斯達克綜合指數收漲0.87%，為14,161.35點，創下歷史次高記錄，距離周一創下的歷史高點僅差13點。

投資人重返科技股，特斯拉上漲1.9%，亞馬遜漲近2.2%，臉書漲1.6%，蘋果漲1.26%。雖然利率走升的前景不利於科技股，但長遠來看，投資人看好經濟穩定復甦將提振對這些公司產品的需求。

加拿大跨國電商平台Shopify和加州雲端通訊平台Twilio股價分別大漲近6.1%和近8%。

獲投銀Jefferies 調升目標價，晶片製造商輝達（Nvidia Corp）收漲4.8%，為連續第四個交易日創下收盤新高。

期銅價格重挫近5%，而鈀金和鉑金期貨價格分別跌逾11%和近7%。美國期油價格跌逾1.5%，報每桶71.04美元。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，去年大宗商品投資受到歡迎，因為投資者一直在增加抗通膨的投資組合，因此許多投資人可能過度曝險於這場聯準會會議，而美元的反應也將促使投資人重新考慮。

避險基金界的傳奇人物David Tepper則表示，聯準會周三表現不錯，目前股市仍然無恙。