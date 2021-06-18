中華電(2412)經營全球雲端市場多年，自去年取得Google Cloud經銷商夥伴資格後，今年持續擴大與Google合作，最新宣布正式成為Google Cloud菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)，未來將提供企業更全面性的Google Cloud整體解決方案，包含顧問導入、Partner Interconnect、系統架構檢視及優化、服務遷移、7x24維運服務等。中華電取得Google Cloud菁英合作夥伴資格後，將以自身資通訊能量，整合大數據、IoT物聯網、AI等專業能力，有效串聯雲、網、端，提供企業混合雲等專業虛實整合服務。

中華電與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，客戶應用範疇包含數位轉型、AI機器學習、混合雲等解決方案，透過Google Cloud高效能、高彈性、低延遲等特性，結合中華電提供的Google Cloud Interconnect直連服務，協助企業打造安全穩定的雲端解決方案。

因應企業數位轉型上雲需求，智慧、安全且彈性的基礎設施是不可或缺的，企業期待橫跨地端資料中心及雲端服務的各項應用，能兼顧需求與成本的整合性服務，正是中華電「雲端解決方案」的服務理念及特色。中華電提供多雲管理系統(CHT Multi-Cloud User Portal)，可同時管理Google Cloud、Azure、AWS及中華電hicloud等多種公有雲服務。另外，透過多雲交換平台，整合Google Cloud、Azure、AWS等網路直連服務，使用專屬線路連接國際知名雲平台業者，以更有效率的方式協助企業進行跨平台管理與分析，藉由中華電的網路優勢，以及具有資料中心、資安、雲端等專業團隊的豐富經驗，能提供企業最具競爭力的多雲架構服務。