摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，有鑑於晶圓廠客戶不斷上調資本支出，矽晶圓（拋光片）價格下半年可望再漲5～10％，看好台系雙雄環球晶（6488）、合晶（6182）受惠，給予「優於大盤」投資評等，並調高推測合理股價至930與63元。花旗環球證券台灣區研究部股主管徐振志更是直指，環球晶近期簽訂的長約量正在提升，定價能力轉回到晶圓製造商手上，有助2022年獲利成長動能，對環球晶的股價估值達984元，給予「買進」投資評等。花旗環球的看法與摩根士丹利證券相互印證，矽晶圓正轉向賣方市場，晶圓製造商獲利想像空間大增。摩根士丹利證券說明，半年前，拋光片產能並未滿載，但現在基於兩大理由，開始看到供應緊俏狀況，並驅動價格上漲。首先，記憶體廠的產出依舊強勁；其次，部分矽晶圓製造商把拋光片的產能轉換為磊晶產品，使拋光片的供應反而出現些許衰退。基於上述理由，摩根士丹利認為拋光片的報價上漲，來得比預期中更快，對市況信心度因而更高。徐振志認為，矽晶圓需求持續增加，但供應成長幅度小，整體供需關係緊繃，驅動客戶尋求長期且穩定的矽晶圓供應，光是環球晶第二季簽訂的長約數量，就比過去幾季更多，更大量的長約也將替環球晶創造更高的單位售價與毛利率。短期來看，合晶下半年矽晶圓價格可望在未來兩周內敲定，詹家鴻認為下半年報價將優於上半年，有助股價點火上攻，加上合晶有80～90％產品採現貨價，營運槓桿擴張會比同業快，是短線最看好標的。外資17日買超合晶近萬張，居上櫃第一名。