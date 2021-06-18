【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】因應疫情，學校改成線上授課，家長與孩子們待在家朝夕共處，網路上便出現許多來自家長們的抱怨，引起廣大網友們的共鳴，而獲得聲量最高的煩惱便是「伙食費等支出暴增」，除了全家人待在家餐費支出高之外，夏日炎炎，冷氣開整天電費更是驚人！有家長表示「伙食費、電費、脾氣都暴增」。不少公司都改成遠端上班，家長們工作、顧小孩兩頭燒，根本忙不過來，不少在家辦公的家長們就直言「工作ㄧ直中斷處理小孩問題，工作時間反而拉長了」，十分辛苦。且除了支出暴增，「收入來源」也是許多家長們的一大煩惱，雖然政府規定可以請「防疫照顧假」讓父母能待在家顧小孩，但因為沒有硬性規定業主需支薪，引起不少家長們哀嚎「請假在家顧小孩，房租、生活費不知哪裡來！」。對於嬰幼兒家長，及幼稚園孩童家長們來說，「托嬰停托」、「退費問題」便是首要討論面向，除了沒有保母能幫忙顧孩之外，停課、停托後費用該如何計算對雙方才公平也是一大難題，就有家長玩笑表示「幼稚園線上上課，是要視訊吃點心嗎？」。對於小學生家長們來說，成長期孩童的視力問題本就是家長關心的重點，然而線上授課讓孩子們必須整天盯著電腦螢幕，惹得家長們憂心忡忡。至於有升學壓力之下的國高中生，家長更關注的是「上課成效」，就有家長就發現「有些孩子根本沒有按照時間上線，還有掛在線上人不在座位聽課的」，線上授課狀況百出，也讓家長們擔心是否會成效不彰。