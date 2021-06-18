【愛傳媒葉元之專欄】報告總統，有網友想點一份3+11會議紀錄。 蔡英文總統6月16日再發文青梗圖，號召大家外帶外送挺餐廳業者，還說歡迎大家到她臉書留言推薦店家，結果惡評如潮，被網友留言灌爆。 蔡總統16日在中常會上說「執政黨的工作就是事情做好」，但民眾現在最希望政府做的事就是提供充足有效的疫苗。 眼看歐美大廠因應病毒變異，正在開發第二代疫苗，不少國家都已經開始搶購明年後年的疫苗訂單，但我們過去採購的國際疫苗至今多數仍未到貨，還得靠美日等國捐贈。 其次，為何網友希望點一份3+11會議紀錄，就是因為綠營仍不認為自己防疫失誤。 王浩宇及民進黨側翼，不斷帶風向把防疫失誤推給雙北，說雙北害全台三級警戒，但實際上，諾富特的破口、3+11政策的錯誤、疫苗佈局的失當，才是疫情失控的原因。雙北是民進黨的執政失誤的受害者，不是造成全台軟封城的原因。 再來，現在一堆老百姓生活困頓，要如何支援商家？2012年5月，蔡英文在野時，說「吃不飽就要大聲說出，以免執政者只會聽到有錢人的聲音。」現在一堆網友灌爆蔡英文的臉書，怒喊沒有錢怎麼點外賣，這些聲音蔡總統是否有聽到？ 最後，蔡總統希望大家多點餐，但不知有沒發現外送員現仍暴露在染疫的高風險中。 台灣美食外送員人數逼近8萬8000人，若以一天40單生意計算，全國一天最少有352萬人次的外送員與消費者互動。請問這些外送員被排在疫苗施打的第幾類？何時能得到疫苗的保護力？ 民怨爆發，以上問題不解決，發再多文青梗圖都沒用！ 作者為新北市板橋區市議員照片來源：作者臉書截圖。●更多文章見作者臉書，經授權刊載。●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。