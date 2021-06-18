本土疫情持續升溫，台灣面臨疫苗荒，坊間傳出「組團出國打疫苗」的呼聲，引起各界討論。中廣董事長趙少康痛批，衛福部部長陳時中與觀光局長張錫聰反對的理由，堪稱「窮極無聊、庸人自擾、亂耍官威、損人不利己」，蔡政府不該自己沒疫苗還不准別人出國打，同時也阻斷了旅遊業的續命生路，非要大家都打國產、被害慘才甘心。

趙少康昨日（17）在臉書發文表示，蔡政府不准旅行業者組團出國打疫苗的理由很好笑，陳時中說組團打疫苗是一種醫療行為的商業化，政府並非禁止打疫苗，而是禁止以醫療名目揪團招攬的行為；張錫聰則說，不是禁止出國打疫苗，但組團是群聚，要共同搭車、吃飯、住旅館、團進團出，所以禁止。趙少康痛批：「陳時中難道不知道在美國打疫苗是免費的，根本不需要繳錢，很多州還祭出獎勵。」趙指出，有的請吃pizza，有的提供大麻，加州則是給出總數高達1.16億美元的禮物與現金卡，州長還抽出十個獎金150萬美元的「疫苗樂透」，以及三十個每個五萬美元現金的幸運者。人家是貼錢給你打疫苗，是預防行為，怎麼變成商業行為？打疫苗是防止染疫，不是去做醫美、健檢、打胎盤素，也不是去換肝、換心、換腎或動醫療手術，打疫苗跟一般的醫療行為相去甚遠，是為了避免使用萬一染疫後的醫療資源。旅行社只不過幫忙安排機位、旅館、行程，陳時中何必擴張解釋？應該樂觀其成才是。

針對張錫聰的說法，趙少康也直言：「組團的群聚主要在國外，國外有國外的防疫規定需要遵守，跟觀光局無關。」趙質疑，到機場搭旅行社安排的車，會比我們一般搭捷運、巴士上下班危險嗎？況且這些人要搭飛機，都必須出示3天內PCR檢測陰性證明，他們比國內其他人都乾淨安全，一起搭車有什麼危險？甚至觀光局也可以規定他們需要自行去機場，旅行社不可安排車輛接送。至於他們到了國外如何搭車，就不是你觀光局該管的了。「到了國外，要怎麼住？要怎麼吃？要怎麼活動？有沒有導遊、領隊？如何去打疫苗？就像去商店買紀念品一樣，自然有國外政府依照規定管理，就不勞張局長您費心了。」

趙少康表示，等這些人打完疫苗回國，必須出示新的3天內PCR檢測陰性證明才能登機，回台後有機場的檢查，回家後又有14+7天的居家檢疫規定，他們又都在國外打了WHO認可的疫苗，我們還有什麼好不放心的？嗷嗷待哺的旅行社如果因此能得到一些服務收入，減少政府的紓困開支，又有什麼不好？政府也可以藉此為未來勢必逐步恢復開放的國際旅遊做準備。找組團赴美打疫苗旅行社的麻煩，窮極無聊、庸人自擾、亂耍官威、損人不利己。