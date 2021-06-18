長者打AZ後疑猝死的消息頻傳，截至昨晚累計27人死亡，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅發文分享，曾共事過的護理師傳訊息說自己的婆婆接種AZ疫苗後去世，生前罹患糖尿病、腎衰竭和高血壓，但生活都能自理，卻在打疫苗後返家突然離世。雖說鼓勵長者和慢性病患者打疫苗是為了預防重症死亡，但他也擔心，鼓勵罹患多重慢性病的80歲以上長者去打疫苗，會不會愛之適足以害之？因為AZ疫苗的臨床數據中，並沒有80歲以上罹患不同慢性病的華人打AZ的安全數據。

王明鉅昨在臉書發文表示，中午收到先前在台大醫院血管中心共事的護理師的訊息，裡面提到，該護理師的婆婆就是16日11為打完疫苗48小時內過世的長者之一，而他看到訊息後也大吃一驚，因為從未想過，那11人中竟有身邊朋友的家屬。

王明鉅指出，該護理師的婆婆今年81歲住淡水、洗腎2年多，年輕時患糖尿病、長年下來腎功能衰竭，衍生高血壓，且因為心跳比較慢，也裝上了節律器。雖然這位老人家患有糖尿病、高血壓和腎衰竭，但她平時的健康狀況都還可以，生活也都能自理。

王明鉅說，護理師的婆婆16日早6點搭專車去洗腎，昨天知道可以打疫苗，就在洗腎診所裡面接種疫苗，上午11時20分左右到家，回家後還跟同住家人有說有笑；上午11時30分用餐、11時40分吃了半碗粥後坐在沙發上休息，結果沒幾分鐘就突然倒下了。

王明鉅表示，護理師的公公立刻打119，並聯絡家人。中午12點左右朋友到家發現婆婆的脈搏已量不到，現場的救護人員也問他們是否要急救。「護理師一家人當然無比驚嚇。她說她公公眼看著結婚60年的老伴就在自己面前猝死倒下，實在太嚇人了。」

王明鉅提到，那位護理師也詢問他「打疫苗前要作什麼評估？有沒有注意到什麼風險？洗腎的病人適合打嗎？」他承認友人的問題他實在無法回答，不過為了保護洗腎的患者，其實是希望能先讓這類人施打。

王明鉅查詢AZ疫苗的臨床試驗資料，他很確信在AZ疫苗的臨床數據中，並沒有80歲以上華人、且罹患不同慢性病（洗腎加上糖尿病和高血壓）的病人，施打AZ疫苗後的安全數據。

王明鉅指出，高齡者染疫的致死率高達20％，數字的確很高，但全體高齡者在自己與社會的層層限制和保護之下，也會做好各種保護自己的動作，他們會減少出門、勤洗少，因此他們沒打疫苗染疫死亡的風險約是0.0172%；但為了避免這個死亡風險及確診後的高致死率，我們也鼓勵高齡者早點打疫苗，但接種疫苗同樣也是有風險的。

王明鉅指出，17萬名75歲以上的高齡長者打疫苗，11人猝死。這個風險並不比不打疫苗染疫而死亡的風險低很多。80歲以上長者打AZ疫苗後猝死風險有多高、有不同慢性病的老人家，有沒有哪些人因為很安全所以該去打，有些因為不安全所以不該去打？打疫苗的天氣太熱會不會造成脫水而引發其他的問題？種種問題他都不知道答案，因此也質疑，這些打疫苗後24小時就死亡的病人，真的可以全用自然死亡來說明嗎？

王明鉅也說，疫苗對80歲以上的長者、洗腎病人、患有心臟病、高血壓的高齡長者所造成的死亡風險有多高？這些有誰可以回答？ 疫苗公司的臨床試驗數據，真的提供了這些安全性的資料了嗎？畢竟台灣的洗腎患者可是有超過9萬人，希望高齡者、洗腎患者能早點打到疫苗，是希望可以保護他們受新冠病毒的侵害，這絕對立意良好，但作為醫療人員的他，也同樣擔心意苗本身帶來的風險。

王明鉅透露，他看著朋友傳來的訊息感到害怕，害怕他不真的明確知道高齡者打疫苗的風險、不知道罹患慢性病的人打AZ疫苗真的是利大於弊嗎？「我也擔心著，鼓勵這些80歲以上的長者都去打疫苗，會不會愛之適足以害之？高齡長者不打疫苗有染疫死亡的風險、高齡長者打疫苗也有目前看到的風險。打疫苗或不打疫苗，都有風險。到底要不要打疫苗，真的只能由承擔風險的人，自己來決定。」