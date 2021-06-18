新竹縣政府消防局日前收到一大批屬名韓國偶像團體「Super Junior」的包裹，一問之下得知是台灣的粉絲們以偶像名義募款、捐贈1千件隔離衣。（圖／翻攝自臉書新竹縣政府消防局）

新竹縣政府消防局日前收到一大批屬名韓國偶像團體「Super Junior」的包裹，一問之下得知是台灣的粉絲們以偶像名義募款、捐贈1千件隔離衣；發起此活動德的粉絲表示，6月是台灣粉絲團的周年慶祝，同時21日也是Super Junior成員「厲旭」生日，因疫情無法舉辦活動，粉絲們因此決定轉作愛心捐贈，也讓網友們大讚「台灣ELF太棒啦」，實際上粉絲團同時也捐贈千件隔離衣給予台北市消防局，令網友相當感動。

新竹縣政府消防局日前在臉書粉絲專頁發文表示，消防局日前收到1批上頭貼著「Super Junior」標誌的包裹，標誌印著大大的「SJ」，打開一看竟是1千件隔離衣，詢問之後才得知是Super Junior在台灣的後援會成員們共同出錢捐贈，以偶像名義募集了33萬，以此買隔離衣分送北台灣5個縣市的消防局。

粉專貼文表示，負責籌備這起活動的謝小姐說6月2日是粉絲團的生日，而6月21日是SJ團員厲旭的生日，往年都會買禮物、辦活動慶祝，但這次受到疫情影響不得不中斷，在粉絲們的共同商討下，決定將資金用做慈善，才決定買隔離衣。粉專小編說，「謝謝所有可愛的E.L.F.（Super Junior粉絲的暱稱）們，您們的心意我們都收到，期許大家都能平安、健康」。

許多網友也留言回應，「台灣ELF太棒啦」、「SJ很暖所以ELF也很暖」、「身為台灣ELF真榮幸」、「感謝台灣ELF！消防人員也辛苦了」、「感謝捐贈的台灣ELF，感謝默默付出的消防英雄們，大家都要平安健康」。