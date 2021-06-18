[11]伊沙克 Alexander Isak 多次一個人應付對手的數名後衛（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[斯洛伐克@瑞典(中立場地)][06/18(五)21:00][編號536]

瑞典分組賽的第一場賽事就要面對小組最強的對手西班牙，控球率都被對手佔據著，全場比賽都主要都是在防守，不過瑞典的防守十分有紀律，有機會的時侯也朕作出反擊，成功製造幾次進球的機會。所以整體上是一場表現不錯的比賽，值得跟西班牙打成平手。

守門員 [1]羅賓·奧爾森 Robin Olsen 的表現十分出色，有幾次精彩的撲救。 [11]伊沙克 Alexander Isak 有出色的表現，在球隊圍攻的壓力之下他不停地走動，以差不多是一個人的力量在前鋒線上線應付對手，有為 [9]馬庫斯·伯格 Marcus Berg 製造了射門空間，自己也有一個黃金機會。

斯洛伐克能夠擊敗波蘭很多球評都沒有預料到，[14]什克里尼亞爾 Milan Škriniar 在後防線上表現得穩健之外也打進了致勝進球，而 [8]安德烈·杜達 Ondrej Duda 在中前場起了很大的作用，本場對賽將會為瑞典防線帶來不少的煩惱。隊長[17]哈姆西克 Marek Hamšík 是球隊靈魂人物，他在高水平的聯賽比賽多年，已他的經驗相信可以穩定軍心，只要本場比賽打比的話絕對很大機會晉級到16強。

瑞典在對上了全組最強而敗陣之後，本場應該會嘗試採取主動進攻，控球的時間也會相對較多，前鋒線的表現其實也不錯，預計瑞典擊敗斯洛伐克取得勝利。[主勝/1:0/2:0]

[4] 佩里希奇 Ivan Perišić 第一場表現並未進入狀態（圖片來源︰達志影像

【足球-歐國盃-D組】[捷克@克羅埃西亞(中立場地)][06/19(六)00:00][編號632]

[10]帕特里克·希克 Patrik Schick 的足球智慧有多高於他在半場中線附近打進的一球就可以看得出來，本次大賽他代表捷克的表現又再進一大步。他擁有超凡射手觸角，對的時間在對的位置出現，當他落場比賽時，會不斷想辦法取得入球。由於捷克已得1場勝利，本場面對克羅埃西亞將會先會做好防守，克羅埃西亞首場落敗後本場必須要作出反彈或會主動出擊，相信捷克會等待機會再向對手攻擊爭取進球。

雖然克羅埃西亞球員平均年紀較高，但這支2018世足季軍依然有一定的實力。大部份隊員仍在歐洲一線聯賽，有能力控制戰局，絕不可看輕。曼祖基奇 Mario Mandžukić 原本是球隊前線進球的重心，不過可惜他經已退出國家隊。克羅埃西亞進攻的把握力絕對需要調整，而面對英格蘭時運氣也是欠奉。[4]佩里希奇 Ivan Perišić 及 [9]克拉馬里奇 Andrej Kramarić 這兩位大將本場必須要挺身而出為球隊爭取進球。

克羅埃西亞是有足夠能力擊敗捷克，在不可再輸的情況之下他們可成功爭取勝利。[主勝/1:0/2:0]

英格蘭大軍輕鬆操練來準備對蘇格蘭的比賽（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-D組】[蘇格蘭@英格蘭][06/19(六)03:00][編號633]

大英內戰，英格蘭對上蘇格蘭絕對是一場非常特別的宿敵對賽，對當地的球迷來說十分重要，這是有關於榮譽之戰。

英格蘭面對克羅埃西亞時表現出色，球隊看來前途無可限量，整體的走動範圍廣速度快傳送精準，能控制比賽節奏主宰球賽。球隊在發揮上感覺較對手輕鬆，也證明為什麼英格蘭會被視為歐國盃其中一支奪標熱門球隊。[10]斯特林 Raheem Sterling 在本大賽成熟了很多，也顯示出他希望為自己國家付出的決心。雖然最近在曼城的表現有所下滑，但上一場在他不斷努力之下取得一個精彩進球，為球隊取得一個好開始。

蘇格蘭在面對捷克時表現不算太差，只是在中場的控球不太穩定，在多次犯錯之後，被對手把握了兩次的機會。在重大賽事當中進球的把握力十分重要，目前蘇格蘭陣中缺少了一位正前鋒，在關鍵時刻作出決定性的進球。本場面對英格蘭，他們要在每個位置都要表現得很好才有機會取得分數。

在1996歐國盃時當年英格蘭於溫布利球場擊敗蘇格蘭，而現在英格蘭的實力也遠在蘇格蘭之上，預計英軍可再下一城取得勝利。[主勝/2:0/3:0]