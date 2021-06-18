長華*（8070）17日公告，本公司針對國內第四次無擔保可轉換公司債（簡稱長華四）行使債券贖回權，投資人可自6月18日起申請轉換，受理期間至7月19日為止，長華四將於7月20日終止櫃檯買賣。目前市場上仍有約1,772張尚未轉換，本公司提醒投資人應儘早提出申請轉換現股，以免權益受損。由於先前配合股東會召開作業，股票（含可轉債）停止過戶期間到6月17日為止，故長華四自6月18日起可恢復申請轉換，請求轉換截止日為7月19日，也是最後交易日，並將於7月20日終止櫃檯買賣。惟目前市場上仍有1,772張尚未轉換，本公司提醒投資人應儘早提出申請轉換現股，以免權益受損。另外要提醒的是，因台股交割結算採T+2模式，投資人如欲買進長華四，務必要在7月15日（星期四）以前買進，才能來得及在7月19日（星期一）完成交割，並提出申請轉換；若在7月16日（星期五）之後貿然買進，將會來不及轉換成現股，而本公司將於7月19日以每張面額10萬元強制收回。待本公司收回長華四後，將依規定辦理註銷，長華四所附轉換權將併同消滅。請投資人多加留意以上時程，以免造成自身損失。