福特汽車：第二季展望好轉 09:102021/06/18 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特汽車（Ford）4款新車預訂狀況良好，該公司表示第二季展望好轉，預期第二季業績可望超越財測，並大幅優於2020年同期。 福特預期第二季調整後稅息前獲利可望超越先前預測，並明顯優於2020年同期。儘管車用晶片供應仍存在不確定性，但基於市況有利和成本低於預期，福特認為汽車業務展望好轉。 福特將於7月28日公布第二季業績，並提供2021年下半年展望。 福特新一代Broncos全尺寸休旅車預訂量達19萬輛，其中有12.5萬輛已轉為正式訂單，該車款目前正在生產階段。 華爾街銀行示警 交易熱潮降溫 台積一天填息 台股驚奇逆轉 #福特 #福特汽車 #第二季展望 #第二季業績 #萬輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗第2波 南投村里長通知長輩 04:102021/06/18 地方新聞 台積電急拉填息 台股收漲82點 04:102021/06/18 財經焦點 名護屋城 豐臣秀吉征服朝鮮之夢 07:002021/06/18 歷史 華爾街銀行示警交易熱潮結束 23:002021/06/17 財經 經濟漸熱絡 科技股有望上衝 08:352021/06/18 財經 綠界 榮登興櫃第一千金 04:102021/06/18 財經要聞 《半導體》營運續看升 同欣電攻頂 14:162021/06/17 財經 汽車運輸業者融資 租賃業展延 04:102021/06/18 金融．稅務 環球晶、合晶 外資調升目標價 04:102021/06/18 財經要聞 史上頭一遭 央行17日第二季理事會視訊開議 14:142021/06/17 財經 《鋼鐵股》中鴻6月營收UP Q2獲利更讚 11:432021/06/17 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 美出狠招搶救晶片業 台積電有望成大贏家 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 環球晶、合晶 外資調升目標價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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