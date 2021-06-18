福特汽車（Ford）4款新車預訂狀況良好，該公司表示第二季展望好轉，預期第二季業績可望超越財測，並大幅優於2020年同期。 福特預期第二季調整後稅息前獲利可望超越先前預測，並明顯優於2020年同期。儘管車用晶片供應仍存在不確定性，但基於市況有利和成本低於預期，福特認為汽車業務展望好轉。 福特將於7月28日公布第二季業績，並提供2021年下半年展望。 福特新一代Broncos全尺寸休旅車預訂量達19萬輛，其中有12.5萬輛已轉為正式訂單，該車款目前正在生產階段。