全美不動產經紀人協會（NAR）16日報告指美國房市必須增加550萬戶才能滿足需求。因為廿年來新屋興建量低於2000年前水準，導致供應緊張而令房價近年來飆漲。NAR希望其報告能促使國會推動任何基建案時能把住宅投資包括進去。目前美國從營建工人、建地到建材都出現供應短缺問題，限制住宅營建的增長速度。報告指住宅建商從2001年到2020年間，平均每年新建122.5萬戶房子，低於1968年到2000年間平均150萬戶。以2000年前均值計算，過去廿年住宅興建量總共少了550萬戶。為NAR完成報告的羅森諮詢公司（Rosen Consulting）副總裁班克（David Bank）強調房屋供應不足問題實在太大。報告指過去廿年新屋興建量，跟實際能夠滿足新家庭，與因天災和老舊而必須換屋等總需求水準相差680萬戶。NAR指4月中古屋的中間價年增19％至34萬1,600美元創新高。供應不足是推升房價主因。去年供應不足問題特別嚴重，因為疫情導致部份地區新屋興建速度變慢、建商延後買建地、屋主延後或取消賣屋決定。低房貸利率和遠距離工作模式崛起，令獨棟住宅需求大增而使供應情況更緊張。NAR指1月底市場上待售中古屋數量下跌至103萬戶，創1982年開始追蹤以來新低。4月底數量回升至116萬戶，仍較去年同期大減20.5％。房地產網站Zillow指5月典型房價達28萬7,148美元，較去年同期上漲13.2％，年增幅度創1996年開始追蹤以來新高。在房價持續上漲下，預估明年5月將年增14.9％。