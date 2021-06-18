台灣科思創宣布，其祖孫科學營專案榮獲美國知名PR News的「全球CSR與多元獎」，「小預算、大影響力」類別獎項的榮譽推薦獎 (Honorable Mention Award)。原定以「阿公的祕密花園」為主題，於今年暑假祖父母日，與國立臺中教育大學許良榮教授、基隆市政府社會處及基隆祖孫館、彰化縣政府社會處與彰化兒少中心、及高雄國立科學工藝博物館合作之「科思創祖孫科學營」因防疫優先取消。但為了讓全台的大小朋友仍能在家共融玩科學，科思創預計將於暑假推出科學實驗網站，讓大小朋友的學習不中斷。多元與包容是科思創的核心價值之一，台灣科思創從這個概念發展了兩個系列的企業社會責任活動。第一個系列為針對全台啟聰學校為目標對象的科思創魔法材料學校，旨在點燃孩子們對科學好奇的同時，也能透過活動設計，讓孩子在過程中認識並尊重族群間的不同，並體會到每個人都有無限的可能。另一系列則是此次獲獎的專案，為全台祖孫量身設計，拉近祖孫距離並倡導終身學習的「科思創祖孫科學營」。台灣科思創總經理李銘城表示，能與許多國際知名單位與企業共同榮獲PR News CSR與多元榮譽推薦獎，是科思創的無上光榮。我們也要特別感謝多方的合作夥伴，讓「科思創祖孫科學營」能如此成功。今年暑假因防疫優先，不得不暫停原已準備就緒的以『阿公的祕密花園』為年度新主題的『祖孫科學營』，但我們預計將推出科思創科學實驗網站，讓所有的大小朋友們都能在家一起安心防疫共融玩科學。科思創科學實驗網頁預計於暑假在大中華區上線，待準備就緒，將對外發布並介紹內容。