記憶體廠華邦電(2344)推出全新NOR Flash產品，助力5G、雲端應用等多個市場；公司表示，數個不同領域的全球領先客戶，已經開始採用華邦全新的512Mb NOR Flash進行小批量產。性能得到驗證，並預計將於2021年下半年量產。

華邦電子宣佈，推出全新1.8V 512Mb SPI NOR快閃記憶體，可支援高達166MHz的標準SPI、Dual-SPI、Quad-SPI時脈速率。華邦全系列SPI NOR快閃記憶體，在相同封裝上的腳位皆彼此相容。為了提供客戶更完整的選擇方案，除了原有的3V 512Mb W25Q512JV外，華邦新推出的W25Q512NW SPI NOR快閃記憶體可以讓客戶使用更高容量的儲存空間，卻不需要修改PCB設計。通過搭載W25Q512NW，客戶不僅能夠延長產品平台的使用週期，加快產品上市時間，節省開發新產品所需的時間，同時還能借助單一快閃記憶體平台的使用，擴展延續客戶未來產品路線圖。

華邦公司表示，W25Q512NW SPI NOR快閃記憶體能夠滿足新興的5G應用對高品質與高容量的需求。