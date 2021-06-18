全台各縣自6月15日起，大規模開放長者施打疫苗，不過第二天起陸續傳出有長者在施打疫苗後猝死事件，截至17日下午，全台共有20起死亡案例，面對死亡事件接連傳出，甚至還有人認為可能會引發一波「緩打潮」，而從3月第一批AZ疫苗來台，到現在全國實施注射，網路聲量和好感度究竟如何？疫情升溫AZ疫苗網路聲量急增！日贈台124萬劑聲量飆高峰。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/03/03~2021/06/17）統計調查，第一批11.7萬劑AZ疫苗來台之後，因為國內疫情相對穩定，對於施打疫苗議題，網路聲量並無明顯大起伏，尤其是4月份討論度相當低。5月開始本土疫情大爆發，接著全國升級三級警戒，疫苗問題開始被重視，5月28日指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上表示，當天會有一批莫德納疫苗來台，同時也宣布AZ疫苗開始配送至全台各地，網路討論創下37,108筆，衝上首波高峰；接著6月4號日本捐贈的124萬劑AZ疫苗抵台，聲量更飆上3個多月以來的最高點，共有103,122筆，除了有網友討論到感謝日本之外，指揮中心和蔡英文總統皆對外說明，也增加不少網路討論度。

近日的注射疫苗猝死疑雲，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/15~2021/06/17）分析，15日AZ疫苗全國大規模開打之後，民眾相當關心血栓、猝死等問題，因此網路熱門關鍵字幾個最大、最醒目議題分別為「長者、施打、死亡、猝死」等相關字，至於面對外界的種種疑慮，指揮中心則表示死亡原因是否和施打疫苗有關係，還得進一步確認。

AZ疫苗開打的這幾天，網路負面聲量有逐漸增加的趨勢，依據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/15~2021/06/17）統計整理，正面聲量僅14.88%，負面聲量24.35%，中立聲量60.78%，其中負面聲量在16號出現死亡案例之後，開始增加得最為明顯。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月03日至2021年06月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『AZ疫苗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。