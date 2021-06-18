寵物YouTuber不只毛孩！還有人養「螞蟻、鱷魚」⋯十大特殊動物知識頻道正興起。(示意圖/shutterstock提供)

另類動物頻道正夯

寵物YouTuber可不是貓貓狗狗的專利，近期台灣越來越多特殊的動物頻道，受到網友關注，有熱愛螞蟻、喜愛研究飼養網友成立頻道，讓更多蟻友多了分享討論的平台，也有喜愛水中生物、昆蟲生態等頻道，從療癒系孔雀魚、鬥魚，到珍奇外表的呆萌六角恐龍，再到草泥馬羊駝介紹通通有，喜歡大自然生態的你千萬別錯過！

防疫期間在家滑YouTube，不如也來看看這些頻道，讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，有哪些最夯另類動物頻道吧～

NO. 10麥之龍 龍魚

說到高價又高級的觀賞魚非「龍魚」莫屬啦！但到底龍魚特別在哪？產地又是從何而來？真正的血紅龍魚，從小養到大的變化過程，位在中部的麥之龍養殖業者，透過影片詳細的解說，讓你能進一步了解這門擁有華麗鱗片的生物。

頻道中「小秘書」親切解說養魚知識、出任務拜訪龍魚收藏家，吸引許多龍魚愛好者支持，不只是台灣網友，在留言處也能看到許多歐美、日本網友的身影，稱讚「好漂亮看了就想養」、「好專業、養得很漂亮」。

NO 9鸚鵡小木屋 Parrot Wu

有著漂亮羽毛的鸚鵡，也是許多人喜歡飼養的寵物之一，不管你是有養鸚鵡的鳥友，還是家裡不能養的喜好者，都可以在鸚鵡小木屋頻道看到許多鸚鵡知識。

從不同品種的介紹、飼養觀念、鸚鵡行為代表的意義都能有所認識，頻道貼心分類成新手鳥知識、寵物鳥圖鑑、鸚鵡疾病等，在這些系列影片中，你可以找到適合飼養的寵物鳥，也能看到可愛的愛情鳥、有著小腮紅的玄鳳鸚鵡等介紹，提供飼主們「鸚鵡說話學習機」影片，讓飼主們大讚超貼心！

NO.8 我只是個養蝦的

來自屏東的專業養殖場，透過影片帶網友一覽把家裡、房間變成動物園的幕後花絮，雖然頻道自稱「我只是個養蝦的」，但其實他們不只養蝦，還有養很多水族生物，例如公認最難養且很受歡迎的七彩神仙魚等，蝦類則有台灣較少人討論的稀有印度斑馬蝦、飯來張手的蝦界肥宅「巨人網球蝦」等介紹。

影片質感高，內容專業度破表，網友表示「很喜歡、介紹很詳細」不管你是想養蝦或是對這些水中小生物好奇，在這裡你都能獲得新知識，徜徉在優雅水中世界～

NO.7豆唬&奶鬧 柯爾鴨 Callduck

柯爾鴨可不是一般的鴨子，被稱作鴉子界愛馬仕，又稱小叫鴨，2019年從中國富少圈爆紅後，在亞洲圈刮一起飼養潮，在台灣由四隻叫做豆唬、奶鬧、哞菇跟可達的柯爾鴨組成的頻道「豆唬&奶鬧」療癒無數網友。

圓滾白胖的柯爾鴨身驅胖圓，大頭配上黑嚕嚕眼珠，跟短嘴跟小腳丫，收服許多網友的心，體重落在一公斤以內，能放在手掌心上站立，想看更多柯爾鴨打嗑睡、狂嗑吃蝦的可愛萌樣，或是好奇他們的孵蛋過程，暖男豆唬陪著奶鬧產蛋等溫馨畫面，一定要鎖定豆唬&奶鬧頻道！

NO.6臺灣蟻窟AntsFormosa

路邊隨處可見的螞蟻，你有否有仔細觀察過呢？其實螞蟻是一種細膩分工，具有社會性的昆蟲，多樣變化正是許多螞蟻迷喜愛觀察的特色，新手該用什麼螞蟻巢育養、不同種螞蟻又差在哪？這些在臺灣蟻窟頻道都能找到解答！

透過主持人奈普頓解說，許多人一改螞蟻是害蟲刻板印象，了解他們對環境也有很多幫助，除了外來種如紅火蟻會與人類造成危害，螞蟻其是也能用於生物防治等作用，不同形態螞蟻互相溝通、解決問題，透過臺灣蟻窟介紹，許多網友表示「興起了養螞蟻的念頭 」、「一開始很怕螞蟻，但看過你的影片覺得螞蟻還挺可愛的」。

NO.5阿坤的水族遊樂園

誰說水中生物只能養魚？阿坤水族樂園還有許多軟絲、花枝、章魚等頭足類生物飼養分享，不只帶領觀眾到戶外夜間採集、捕捉水底生物，將這些「員工」帶回水族樂園照顧或當成飼料，還有許多一般人很少看到的水族飼養過程。

像是包在晶瑩剔透卵粒的超可愛花枝寶寶，療癒水母的飼養與捕捉過程，讓不少因為演算法看到影片的網友大讚「長知識」、「看影片就能聞到海水味」、「天啊小花枝真的好口愛」除了養殖知識大增，阿坤也針對「冷凍垃圾魚灌水會活著」等留言終結影片，影片實驗專業度高，富有教育意義。

NO.4鱷鄰居&沙西米

外表看似兇惡的鱷魚，其實有很多可愛、耍萌的一面，由長美正妹鱷魚妹沙西米，帶領「鱷粉」們更人理解這美麗生物，，擁有豐富飼養經驗的沙西米，除了有養育眼鏡凱門鱷「妹妹」外，還有土撥鼠阿ㄅ跟阿勇以及綠鬣蜥綠寶、澤巨蜥拐拐等。

在她的頻道可以看到鱷魚在家中趴趴走、討東西吃的日常，讓你撕掉對這些動物恐怖怪物的標籤，從零開始正確認識鱷魚，不時跟胖胖土撥鼠搗蛋玩樂的畫面，讓網友驚呼「我還看到了一隻以為自己是土撥鼠的鱷魚0.0」、「把土撥鼠當枕頭，真的很好笑」。

NO.3AC草影水族

相信不少辦公族喜歡養魚、養蝦，看著這些水族生物游來游去，就有種「被治癒了」感覺吧？

由水族寵物電商AC草影經營的Youtube頻道，不僅教你養殖知識，也介紹很多可愛的水底生物，如跟拇指一樣大的鯨魚「珍珠奶茶小豹鯨」、小河豚養殖技巧，以及呆萌六角恐龍品種介紹、飼養環境等影片，還有各類水族教學、開箱、談話影片，寓教於樂有趣又易懂，讓網友更認識水族，大讚「講解仔細」、「從您這裡學到好多呀～影片都很好笑」。

NO.2昆蟲擾西吳沁婕

﻿具有昆蟲學知識背景的吳沁婕，原本是一名教師，因為小朋友「老師」發音不清楚，把她叫成「擾師」吳沁婕就此將這可愛的小口誤，變成招牌，曾與博恩共同主持兒少節目《台灣特有種》介紹生態，其自己YouTube頻道也經營得有聲有色。

從小朋友熱愛的遊戲《甲蟲王者》介紹赫克力士大兜蟲，到外表帥氣、個性卻溫柔反差萌的小恐龍黑澤巨蜥，在她深入淺出介紹下，讓觀眾認識更多不同生物樣貌，「很喜歡老師上課的節奏，輕鬆有趣、同時又可以學到大自然的寶藏～」、「喜歡擾西說話的語調」。

NO.1許伯&簡芝—倉鼠人

許伯與妻子簡芝從5年前就開始默默在YouTube圈耕耘，一路累積67.8萬粉絲，不僅訂閱數稱霸，年聲量也是第一，成為特殊動物類型影片創作者冠軍。

起初兩人從自己的倉鼠開始拍起，後來發展頻道「從零開始養」系列，介紹各種你想得到的動物，從常見的吉娃娃犬等家寵，到珍稀的老鷹、鱷魚、澤巨蜥、海豚等，兩人帶領觀眾拜訪飼主、動物園等機構，輕鬆有趣的採訪呈現動物們的各種面貌，讓不能養寵物的網友看了也過癮，大推「喜歡從零開始養系列，超級療癒」、「很喜歡他們，全家都好可愛」、「正向很溫馨」成為超熱門動物系影片創作者。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月11日至2021年06月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『特殊動物YouTuber』相關文本進行分析，並結合網友討論聲量與YouTube訂閱數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」