說到外拍模特兒你會想到誰勒，現在外拍模特兒這麼多，大家一定有屬於自己最喜歡的那一位，如果還沒有特別喜歡的歡迎直接喜歡這位模特兒「喬怩Joeni」不但氣質流露的非常剛好之外，還有點太多！原本就已經氣質出眾，沒想到還能有衣服讓氣質滿滿，清透中帶著清新又讓人感到溫暖的感覺，每一張作品都讓然看了就戀愛，是一位真正的三百六十度零死角美女。

(圖/BEEMAN蜂報提供)

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從屏東來的甜美小可愛「喬怩Joeni」擁有一雙圓圓的空靈大眼，小巧的臉蛋、白皙肌膚，甜美外型充滿了滿滿初戀感，深邃的雙眼皮讓一爽水靈的眼眸顯得更加可愛，不用多加化妝就十分亮眼的五官，有種日空靈的氣質，身材比例也是超好各種風格的衣服女神都能輕鬆駕馭，什麼樣的服裝或是主題都能完美呈現，雙腿超細看起來超級長，除了她還有誰敢直接用原相機拍照拉！難怪外拍攝影師們會這麼喜歡她。

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