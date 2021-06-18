24萬劑莫德納今天抵台？ 指揮中心最新說明

台灣採購505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑於5月28日抵台後，近日已陸續開放給前線人員接種，而今(18日)傳出第二批、24萬劑的莫德納疫苗將於今日下午抵台，引發各界討論。指揮中心副指揮官陳宗彥今上午在全國防疫會議後表示，只要是有明確抵達台灣都會跟大家做說明，確實今天下午會有一批疫苗抵達台灣，大約有24萬劑，因還在飛行，預計在16點左右抵台，這一批疫苗效期到今年12月15日。

鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，他今天發表8點聲明，並且希望與蔡英文見面。陳宗彥表示，對於郭先生8點聲明，第一，指揮中心維持立場，一直很希望全力促成此事，這次不變的態度；第二，外面不實傳聞難免造成誤解，另外總統也會不排除跟郭董見面，進行相關安排。

鴻海創辦人郭台銘欲購買BNT疫苗，卻遭技術卡關，今早發布臉書「向總統蔡英文報告」，8點聲明強調，可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

郭台銘建議，政府公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權、同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。

他說，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。