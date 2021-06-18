台股加權指數18日開在17,384.74點，呈現小跌，17日拉尾盤的台積電（2330），早盤開在608元，上漲2元，隨即壓低在盤下，人氣股貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價也開低，壓抑台股加權指數早盤在平盤附近震盪。

美國長天期公債殖利率在聯準會（Fed）並不急著削減量化寬鬆貨幣政策（QE）、要等到2023年才升息的帶動下重挫，這激勵科技類股跳高，但原物料報價在美元跳升、中國刻意打壓的帶動下重挫，仍衝擊道瓊工業平均指數、標準普爾500指數走軟。

道瓊工業平均指數6月17日終場下跌0.62％（210.22點）、收33,823.45點。那斯達克指數上漲0.87％（121.67點）、收14,161.35點。費城半導體指數上漲0.96％（30.7點）、收3,231.71點。

統一投顧指出，考量美國FOMC會後決議利率按兵不動，資金面維持寬鬆基調，且央行上修台灣經濟成長率，基本面展望正向，故預期指數維持高檔區間整理格局。

盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。