尚比亞政府宣布，幾天前因肺炎送醫治療的開國總統考恩達（Kenneth Kaunda）今天逝世，享耆壽97歲。考恩達曾推行非暴力運動，素有「非洲甘地」美名。
法新社報導，內閣部長米提（Simon Miti）在公共電視演說中表示，考恩達在當地時間今天下午2時30分於軍醫院「安詳辭世」。考恩達自本月14日起就在這所醫院接受治療。
尚比亞政府宣布全國哀悼21天，下令降半旗，禁止所有娛樂活動，以緬懷這位「偶像及全球政治家」。
現任總統倫古（Edgar Lungu）在臉書上表示，「您在我們最意想不到的時刻離開」，並形容考恩達是「真正的非洲偶像」。
1964年10月尚比亞自英國獨立後，考恩達便接掌國家，治理尚比亞長達27年。
英國首相強生（Boris Johnson）推文表示，得知考恩達死訊感到相當悲傷，向尚比亞人民致哀。
考恩達曾任主要民族主義政黨、中間偏左「國家獨立聯合黨」（United National Independence Party）黨魁，這個黨在英國結束殖民統治後領導尚比亞。
考恩達當權時，支持區域其他國家許多爭取獨立或非裔平權的運動，包括南非的非洲民族議會（African National Congress）。
他憑藉自己在1960年代非暴力、與獨立相關的行動主義，贏得「非洲甘地」美名。
然而他在家鄉的人氣，卻隨著他日益獨裁且禁止所有反對黨而逐漸衰退。
他最終在1991年尚比亞首度舉行的多黨派選舉中輸給工會主義者齊魯巴（Fredrick Chiluba），交出治國大權。
考恩達下台後，尚比亞歷經不同政黨間的權力更迭，但這個非洲南部內陸國家的政局仍相對穩定。
考恩達晚年以非洲政治家之姿恢復聲望，協助調停辛巴威和肯亞危機。
考恩達坦承自己的一個兒子遭愛滋病奪命後，也成為抗愛滋行動主義者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。