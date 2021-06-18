電信業挾疫情，針對618檔期紛紛祭出電商、門號申辦等優惠，讓消費者可以不出門也可享有購物樂趣，對於有門號需求的用戶，也同樣可以透過數位門市申辦，盼藉此衝出一波618商機。

台灣大旗下myfone購物推出「618年中購物節」活動，myfone購物專注經營3C與連網智慧家庭，活動期間myfone購物網站及APP每天2個時段，祭出3C、家電商品限時限量搶購價，最低33折起，包括iPhone 12、三星Galaxy S21、Google Nest Audio智慧家庭組合及東元移動式空調等都入列，購買指定商品享有4大達人級售後服務，不只享折扣，買3C更安心。

亞太電數位門市即日起獨家推出限時12天，限量1500門「1+1輕鬆辦」618電商大促瘋搶活動，本次祭出市場上最優惠，月租只要199元的4G不限速上網吃到飽方案，不限身份，新申辦和攜碼用戶均可申請，此外，凡成功申辦199元方案者，不用序號，沒有額外門檻，再享第二門618電商大促獨享資費4G輕速上網吃到飽，月租只要66元優惠，加碼再送6GB不限速上網流量。

亞太電信表示，今年5月疫情升溫後，用戶整體網路用量大增3成，且民眾減少社交接觸風險意識提升，帶動數位門市5月申辦量較4月多4成，線上購物商機大增。有鑒於防疫期間居家上網需求大增，本次推出618電商大促「1+1輕鬆辦」活動，除回饋消費者，推出熱銷的199元4G不限速上網吃到飽方案，加辦第二門66元門號，加碼送6GB不限速免費上網，再享3Mbps輕速上網吃到飽。

亞太電指早於2019年起陸續跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶24小時不打烊，最快10分鐘快速驗證、購卡及開通的便利服務，在疫情期間更能滿足民眾快速開通上網的迫切需求，據內部統計，自5月疫情升溫以來，申辦門號透過超商購卡及取貨佔整體申辦量達7成，民眾採用數位化申辦流程比例也大幅攀升。

瞄準618檔期，台灣之星於網路門市推出「618快閃限定」優惠方案，單辦門號月租188元資費方案，加購第2門、月租費直接半價只要94元，等於每月月租費不到100元就可享有4G上網吃到飽、免費5G體驗1GB，且網內互打免費、網外語音免費贈送20分鐘。