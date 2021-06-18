美國國會持續推動晶片在地生產的計畫，一個由兩黨參議員組成的團體周四提案，要求對半導體製造方面的投資提供25%的稅負抵減。

這項提案由參議院財政委員會主席Ron Wyden、該委員會的共和黨領袖Mike Crapo、以及參議員Mark Warner、Debbie Stabenow、John Cornyn和Steve Daines共同發起，他們在聲明中表示，該提案將為美國的半導體製造提供「合理、針對性的激勵措施」。

這項減稅優惠措施並不包括在最近參議院通過的半導體撥款案中，該兩黨團體尚未提供相關的成本估算。

上周美國參議院以壓倒性高票通過《美國創新與競爭法》（US Innovation and Competition Act），這個該國史上最大的產業法案之一將撥款約2500億美元為科學研究提供資金、為晶片製造商和機器人製造商提供補貼，以及用於改革美國國家科學基金會（National Science Foundation）。

其中520億美元將用於提升美國半導體生產、設計和研發，主要內容包括20億美元指定用於汽車製造商所需的晶片。車用晶片嚴重短缺已導致美國汽車大幅減產。

《美國創新與競爭法》仍待眾議院審議和表決。

贊成資助國內半導體產業的支持者表示，美國在半導體和微電子的生產占比，已經從1990年的37%萎縮到12%。

參議員表示，在國外生產半導體的成本差異，有高達70%是來自於外國的補貼。參議員Wyden表示，美國不能讓外國政府繼續吸走企業的海外製造業務，這會增加我們經濟的風險，並使美國工人失去高薪工作。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上個月表示，這筆資金可能促成在美國新建造7到10座半導體工廠。她預期政府資金將給晶片生產和研發帶來1500億美元以上的投資，包括來自州和聯邦政府以及民間企業的共襄盛舉。

這個25%的稅負抵減案若能過關，全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）、荷蘭的恩智浦半導體（NXP Semiconductors NV），以及英特爾和美光等美國公司可望受惠。台積電正在亞利桑那州建造一座120億美元的半導體工廠。

美國半導體產業協會對此提案表達肯定之意，稱這項措施將強化國內晶片生產和研發，這對美國的就業創造、國防、基礎設施和半導體供應鏈非常重要。