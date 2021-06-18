先前就因右膝十字韌帶拉傷缺席西區準決賽G5的快艇當家球星里歐納德，如今看來不太可能出席西區準決賽剩餘賽事，甚至還可能提前整季報銷嗎？因為《ESPN》名嘴兼著名「詹黑」史基普貝勒斯18日爆料，里歐納德恐怕必須馬上開刀！

「消息人士告訴我，里歐納德右膝蓋十字韌帶傷勢『嚴重』，」貝勒斯在節目中表示，「他肯定將要缺席本季剩下的季後賽，我甚至不知道他能否在下季恢復到100％的狀態。里歐納德目前情況就是需要馬上接受手術，希望快艇抓緊時間。」

比起貝勒斯說出里歐納德傷勢如此嚴重的言論，快艇總教練泰隆盧到現在說法仍很保留，除了並未更新里歐納德的傷情，更只強調里歐納德明天缺席回到洛杉磯主場的西區準決賽G6而已，代表不是到了無法掩蓋的地步，泰隆盧絕不鬆口。

起碼目前快艇還不需要擔心淘汰問題，靠著保羅喬治在西區準決賽G5帶領，快艇取得3勝2敗的領先優勢，反觀聯盟龍頭爵士也陷入傷痛危機，除了主控康利在西區準決賽還沒上過場，米契爾明顯也是帶著腳踝傷勢硬打，看來整體狀態不太妙了。