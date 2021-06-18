長者開打疫苗後陸續傳出猝死消息，截至17日已約有27位人死亡，雖無法證明死因與疫苗相關卻已引發恐慌。國民黨立委李德維除要求政府給一個詳盡的說法，更呼籲應「暫緩數日，靜待調查釋疑」。網友則激動表示，政治買不到疫苗害民眾沒有選擇權，每位長者的逝世對大官而言可能只是一個數字，但卻可能是一個家庭的破碎，想想就讓人忍不住想哭。

李德維17日晚間11時許發文直言，已有27位長者施打疫苗之後猝逝，他具體建議，中央宣布暫緩數日，靜待釐清死因後再繼續施打。

李德維指出，如今衛福部初步的說法是，年長者大多有慢性疾病，死因未必與疫苗相關，但是衛福部早先提供的接種疫苗Q&A，其實白紙黑字告訴民眾，慢性病患者也可以接種，結果死亡快速累加，難免造成人心惶惶，民眾需要一個說法。他理解，許多醫師與像中研院生醫所兼任研究員何美鄉這樣的權威，都提出了科學與統計數據說明，主張應該繼續施打，但實際上就是各地施打站，都出現緩打潮，許多長者的思考，許多家庭的討論，都陷入天人交戰。

對此，李德維強調，如果這些猝逝真的與疫苗無關，民眾卻因為恐慌心理放棄接種，對防疫是傷害；但如果這些猝逝真的與疫苗，或是某個接種環節有關，繼續施打，則危及民眾。除了檢視醫學與公衛的問題，也要關照信心危機。李再次重申：「暫緩數日，靜待調查釋疑，籲請中央考量。」

文章一出，不少網友表示贊同，紛紛回應：「對大官來說每日死亡人數是一個數字，但對老百姓而言可能是一個家庭的破碎，看了真的很想哭」、「這些專家學者可以多一點溫度嗎？」「醫療行為應該有自主權，疫苗接種不可硬性規定，否則致死政府要賠償」、「施打疫苗死人人民的錯，紓困領不到人民的錯，那要這政府何用」。