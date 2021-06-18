AZ疫苗開打，各地陸續傳出長者施打疫苗後死亡案例。國民黨立委陳以信表示，上週他質詢行政院長蘇貞昌時，就要求政府應事先防範，在施打AZ疫苗前，先為長者預立代位求償，且要免除受害者舉證責任，但政府就是鐵齒。他痛批，蔡政府自滿、吹噓、講不聽，最後受害的還是人民。

陳以信說，他於6月8日質詢行政院長蘇貞昌時，就已預見此事發生，特別要求政府要事先防範，在打AZ疫苗前，先為長者預立代位求償，尤其要免除受害者舉證責任，否則一旦出事後才來辦理，事情會變得非常困難。

陳以信表示，當時他是善意提醒，希望幫可能遇到麻煩的家屬，事先解決程序上問題，也是幫政府超前部署，避免事發之後手忙腳亂，結果這個政府就是鐵齒不信邪，現在問題果然發生。

陳以信指出，這些猝死長者的家屬，一定陷入一團混亂，人也已經走了，家屬要申請代位求償，恐怕還得先開家屬會議，搞不好麻煩的還得先確認繼承權，或者一時沒有家屬在旁的長者，誰又能來辦這些瑣事？

陳以信說，而且現在申請程序中，沒有改變舉證責任所在，還是要受害者提出受害證明，現在叫家屬怎麼提出？尤其疫苗是政府排給人民打的，打AZ也不是人民能挑的，政府為何不能事情做在前面，先為民眾立好代位求償，並主動免除疫苗受害者舉證責任？