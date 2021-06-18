在連九漲之後，歐股周四微幅收跌；隨著大宗商品價格下滑，礦業股下跌；另外美聯準會發出鷹派訊號，讓市場擔憂寬鬆政策的提早收緊。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.53點或0.12%，為459.33點。美聯準會將較預期提早一年開始升息。

礦業股為表現最差的類股，大跌2.5%。美聯準會的言論推升了美元匯率，也壓低了大宗商品價格。另外公用事業股和化工股也是下跌最大類股之一。

礦業股的大跌，也導致英國富時(FTSE)指數跌0.4%。

銀行股為周四表現最好的類股；美聯準會公債殖利率上升，讓銀行股上漲0.4%。但西班牙主要銀行遭到反壟斷調查，銀行股盤中一度大跌。

周四數據顯示，歐元區五月通膨如預期那般地上升。

目前歐洲央行在政策上與美聯準會採取了不同的論調。歐股也因歐洲央行鴿派的訊號，而上漲至創紀錄高點，對今年經濟復甦的樂觀情緒也支撐了市場人氣。

德國生技公司CureVac重挫44.3%；該公司候選新冠疫苗在晚期試驗中未能達到主要目標。

旅遊股漲0.1%。英國考慮讓接受兩劑疫苗的民眾可以自由到外國旅遊。

英國火車票銷售商Trainline大漲5.1%；該公司在第一財季英國車票銷售大增269%。