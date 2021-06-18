藝人賈永婕募款千萬購買300多台「救命神器」HFNC給各大醫院，但卻遭到不明人士謾罵。總統蔡英文17日打電話給賈永婕表示，「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明」，同時也為賈永婕遭到抹黑抱屈。對此，資深媒體人王尚智表示，明眼人一看，這完全就是一波「政治宣傳的集體發動」，是在所有充分的推估、算計、謀略之後，「執行」的結果。

針對蔡英文打電話給賈永婕一事，王尚智今（18日）在臉書發文表示，這就如同感染確診的「觀察指標」，如果有，那顯然你就是那類標準在台灣可以輕易被宣傳、策略、耳語給輕易「收買的人」了，隨便都可以被民進黨的宣傳手法「把玩談笑股掌間」！

在此同時，王尚智指出，昨天同一天行政院長蘇貞昌在立法院質詢時，完整表示了反省且宣稱將「調整隊形」；衛福部長陳時中則是在沒人逼問他的情形下，突然反省認錯似的，對採購疫苗進度不力「表達道歉」；再加上總統府除了公布與賈永婕的通話內容，此前還發佈貼上了蔡英文去年疫情間探視民間商家的慰勉照片，且文青親和十足的說「大家都來貼文推薦店家，支外帶持度難關」。

王尚智指出，明眼人一看，毫無疑問這完全就是一波，府院部會說好一起聯手「政治宣傳的集體發動」，這不是「有良心、人情味」，而是在所有充分的推估、算計、謀略之後，由上到下通知「一起執行」的結果。王直言，政治裡無一不是「精心算計」，尤其關於蔡英文的「見風轉舵、放下身段、柔軟表態」是其執政歷來每一回遇到「基層不滿破表」之際，都會固定採行的粉飾、轉移之道。

王尚智稱，蔡英文和她的幕僚手握且評估「作秀」的名單中，會安排打電話或探視的，絕對不會有「確診重症過世」的家屬！因為這樣的對象，可能面對的是悲憤與指責、哀淒與低迷；而不會是賈永婕也不免跟著被迫回應的「蔡總統打給我耶」，再搭配一個「被掛三次誤認詐騙集團」的溫馨花絮小趣聞。至於呼籲支持基層生存煎熬的餐廳，蔡英文當然也絕對不會選擇比如那些「免費照顧遊民」的萬華自助餐店！王尚智直言，因基層等前述對象完全不是網路年輕族群的興趣熱議，店家不是「館長」或其它網紅，根本也沒能力搭配共推一波宣傳。

王尚智表示，關於這些精挑細選與量身訂製的「宣傳手法」，仔細去端看那個刻意選擇的鋪排與宣傳，依然還是那一個從頭到尾、壓根不改初衷的「無顧人命關天、完全無視基層」的存心與態度，這不是來自總統的誠意或幽默，這完全就是人性與政治主導的「算計」，徹徹底底的算計。