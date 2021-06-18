陳宗彥證實：下午4時24萬劑疫苗抵台 效期至今年12月15日 09:472021/06/18 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳宗彥證實：下午4時24萬劑疫苗抵台，效期是今年12月15日。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】24萬劑莫德納疫苗今天抵台？ 指揮中心最新說明｜2021.06.18 訂閱影音： 中時新聞網 全國疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天證實，今天會有一批疫苗抵達，這批疫苗約24萬劑，因為還在飛行途中，預計下午4點左右抵台，這批疫苗效期是今年12月15日。 目前傳出，先有24萬劑的莫德納就在今天下午會抵達台灣，且下一批41萬劑，而美國捐贈的75萬劑疫苗也是莫德納，可望在月底前送達，因此未來兩週內，陸續將再有140萬劑疫苗抵台。 政院授權購買BNT疫苗 台積電證實：正在努力中 郭董、台積電買1千萬劑疫苗後 林濁水嘆：他太奇怪 #新冠肺炎 #台灣 #24萬 #抵台 #陳宗彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 24萬劑莫德納疫苗快來了 指揮中心：今天下午3點50分抵台 14:192021/06/18 生活 今本土新增187例 21人死亡 陳時中說明 13:442021/06/18 生活 AZ開打屢傳長者猝死 江啟臣盼朝野同意給確診死者家屬慰助補償金 11:092021/06/18 政治 喊話中央讓孕婦接種莫德納 盧秀燕：她們比官員更重要 16:142021/06/18 生活 桃園今增2長者過世 接種疫苗後死亡案例累計5例 15:422021/06/18 生活 美軍最高將領：短期內陸軍事犯台可能性低 04:072021/06/18 國際 莫德納疫苗抵台 中市議員籲快開放給孕婦打 16:212021/06/18 生活 防疫策略失控 疫苗採購不力 公衛體系的歷史性災難！500條人命 陳時中：台灣死亡數沒國外嚴重 04:102021/06/18 焦點要聞 台積電主動提捐贈500萬劑BNT 政院：將授權永齡與台積電洽談 12:412021/06/18 政治 莫德納疫苗又要來了 華航出任務！24萬劑今天下午抵台 06:252021/06/18 生活 疫情衝擊 印尼人民銀行在台開業延後至年底 14:002021/06/18 財經 生活熱門新聞 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 照片曝光！日月潭蓄水量瘋狂飆升破84％ 九蛙開始泡澡了 - 生活 打疫苗疑猝死累計35例 指揮中心：3種人暫緩接種 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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