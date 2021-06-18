【LIVE直播】24萬劑莫德納疫苗今天抵台？ 指揮中心最新說明｜2021.06.18

全國疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天證實，今天會有一批疫苗抵達，這批疫苗約24萬劑，因為還在飛行途中，預計下午4點左右抵台，這批疫苗效期是今年12月15日。

目前傳出，先有24萬劑的莫德納就在今天下午會抵達台灣，且下一批41萬劑，而美國捐贈的75萬劑疫苗也是莫德納，可望在月底前送達，因此未來兩週內，陸續將再有140萬劑疫苗抵台。