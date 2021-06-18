擁有「不老男神」封號的藝人林志穎，17歲出道發行首張唱片後走紅至今，讓他各年齡層都擁有粉絲支持，昨（17日）在臉書曬出一張貼有他照片的便當盒後，透露多年來的謎題總算解開了，立刻引起網友議論。

林志穎在臉書轉發網友貼文，只見對方分享小學六年級時使用的便當盒，當年班導為了方便大家辨識，要求所有人在便當盒上貼上自己的照片，但對方表示：「那年我12歲，我以為我是林志穎，然後我放了這張，有事嗎？」對此，林志穎大讚：「很可愛的粉絲，謝謝當年的支持，難怪那時候一到中午我全身就發熱，原來是被拿去蒸了，找到原因了。」

這篇PO文瞬間勾起不少粉絲回憶，紛紛留言：「猶記得國小時，拿自己紅包零用錢，買的第一張音樂專輯就是你的」、「小時候還看過照片在機車檔泥板上」、「我房間的回憶盒子裡，也有好多當年你的簡報、明星照」、「那時候的國中生跟高中生都希望變成小旋風那樣的帥氣」、「小志的專輯，我都買兩套，還去書局買很多小志的護貝照片，還有穎友會的週邊商品」。

林志穎之前也在貼出兩張印有自己肖像的電話卡，只見當年他頂著黑色旁分頭，身穿白色襯衫搭配紅色背心，對著鏡頭露岀燦笑，與如今46歲的他相比，樣貌沒有落差太多，接著搞笑表示：「如果你用過這個電話卡，那代表我們是同年代的」。