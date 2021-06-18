郭台銘急求見蔡英文「今下午就可以」 劉宥彤：如果政府不需要我們請直接說

鴻海創辦人郭台銘積極爭取BNT疫苗進口，但遲遲未有明確進展，今再8點聲明盼能會見蔡英文總統，並呼籲政府公開授權買疫苗，同時郭台銘在聲明中揭露購買疫苗的內幕，他指出端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，有各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延，因此希望能會見蔡總統，獲得當面的承諾。

郭台銘在臉書表示，6月初在政府要求收件後遲遲未收到回覆，直到10日再次行文衛福部後才有部分進展，「從5月23日起，就經由各種方式，希望與政府洽談突破限制，購買疫苗捐贈與政府，6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展，讓我們有些許振奮，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案。」

購買疫苗看似出現希望，然而郭台銘卻指出，端午連假後傳出民進黨不同派系出現不同聲浪，巧合的是同時又出現媒體不實報導，有各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

這也讓購買BNT疫苗出現阻礙，郭台銘盼會見蔡英文總統，取得政府真正的承諾，並強調自己此舉並無政治意圖，是以蒼生為念，「希望能會見蔡英文總統，我相信您才是疫苗政策的決策者、我希望當面報告、取得您的同意、或是拒絕，沒有您的明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始。」