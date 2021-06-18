辣模兼網紅雪碧(方祺媛)，以精緻五官與E罩杯上圍聞名，她經常在社群發文、曬辣照，個性相當直率，超敢聊腥羶色話題，因此被封為「情色教主」，擁有許多粉絲追隨，而雪碧這一年來積極經營個人YT頻道，最新影片標題直接撂話「防疫在家福利來了」，短短7分鐘的影片，立刻引發熱議。

雪碧在影片中表示，自己日前在社群上做了一個小小的調查，讓網友從她的一堆「泳裝戰袍」中，挑出最喜歡的5款比基尼，為此拍了這部片來公開票選結果，並逐一換上解說，雪碧表示網友眼光很不錯，這幾件確實她穿去海灘或泳池「都是大家的焦點」。

雪碧表示，這幾套泳裝都不是業配，全都是她自己喜歡而買的，也沒有品牌迷思，都是網購來的，價格也很親民，第五名是一件白底滾紅邊的運動風比基尼，雪碧表示這套她包色購買，穿起來很自在，性感心機在於顏色，白色布料一下水，三點部分會變成半透明，所以安全措施一定要做好。

第四名則是黑色連身泳裝，亮點是胸前開了大V，用T字繩方式hold住胸前布料，很適合大胸女孩嘗試；第三名同樣是黑色連身泳裝，但亮點是兩側不對襯，右側從上到下只靠一條銀色繩子交叉固定，曲線與側邊胸型一覽無遺。

第二名則是墨綠削肩式連身泳裝，心機的地方是這套從脖子的地方安裝了一條拉鍊直達心窩，可看想露的程度拉開，一不小心就會露點走光，就算雪碧只是穿著拍照，也會特別注意安全防護；而第一名是超襯托她白皙膚色的大紅泳裝，背後是大U型剪裁，胸前則是中央金釦固定，北半球與南半球齊露，她曾穿這套去海邊，一脫下外衣就連帶將肩帶拉下，還好同行的女性友人幫遮，不然她就直接露點走出去了。

雪碧表示，看了這TOP 5泳裝戰袍，可以發現如今三點式比基尼已經不是主流，靠剪裁凸顯身材的連身裝才是王道，而這部片推出後，引發網友熱烈迴響，直呼雪碧身材好穿什麼都好看，而且尺度之大「這太辣了可以播嗎」、「你放過我吧」，覺得這「防疫在家福利」真的很有誠意。