日前驚傳新冠檢測呈現陽性的太陽當家控衛保羅，雖然陷入無限期停賽命運，不過因為保羅今年初就曾接種新冠疫苗，也讓他的情況明顯較為複雜，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基18日爆料，如果在最理想狀況下，保羅可能只缺席1場西區冠軍賽。

「目前對太陽與保羅來說，最理想情況是快艇與爵士的西區準決賽打到第7戰，這樣他們必須打到下周一，」沃神表示，「這樣西區冠軍賽最快要到下周三才會進行，保羅可能只會缺席G1，他目前持續接受檢驗，周末將有比較確定的資訊。」

只能說今年季後賽對於保羅來說，始終狀況連連，他在季後賽首輪面對湖人，一開始就遭遇肩膀傷勢，卻仍淘汰好友「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人闖進西區準決賽，更以4比0橫掃金塊出局，早早就晉級西區冠軍賽，如今卻碰上新冠干擾。

保羅今年季後賽場均15.7分、8.7助攻、4.1籃板及1.2抄截，是太陽今年能在季後賽走得這麼遠的關鍵功臣，如果他真的因為感染新冠病毒缺席，恐怕太陽不管在西區冠軍賽碰上快艇或爵士，都只會面臨淘汰命運，保羅在太陽的地位就是如此重要！