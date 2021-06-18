桃園市菓林國小的「小虎」拿下校園犬績優學校選拔特優。（動督盟提供／林良齊台北傳真）

「動督盟」與「世界愛犬聯盟」主辦的「教室裡的牠們—校園犬績優學校選拔」，今天公布獲獎名單，由已在新北市安溪國中待了11年的校犬「可樂」及桃園市菓林國小的「小虎」均奪下特優。

安溪國小透過可樂讓學生學習到書本沒教的事，包括「生命教育」活動代言、拍攝多部公益短片、宣導友愛動物、陪同特殊生上課、到各校演講分享、營造動物友善校園等；菓林國小的校犬「小虎」不畏懼三度被驅趕，最終才熬成幸福校犬，評委肯定學校將浪犬變校犬，有計畫成立動保社團、學生學習社團、教師研習社團、實施校犬陪伴課程。

擔任初審召集人的世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，校園犬在校園中主要擔負了三種角色：狗老師、守護犬、伴讀犬；這次評選主題強調融入式課程教學，評審分五大指標，分別是：動物福利、生命教育、課程設計、活動設計與公民參與。但綜合觀察，參與學校在公民參與部分比較弱，未來期許學校在經營校犬時，能增加公民參與、審議民主機制。

呂幼綸並指出，從本次報名資料中可以看出，有的學校認養校園犬的歷史已逾20年，部分學校還同時有多隻校園犬，這表示，一旦經歷人狗互動、關愛動物的美好體驗，師生都會捨不得放棄，也發現部分生命教育和動保教育為重的學校，設計了許多富創意的課程和活動，相信在這些學校的示範之下，我們很快可以看到更多校園犬融入課程，在教室裡和師生互動。

動督盟秘書長何宗勳建議，學校老師在教學上可以用「校園犬」議題融入教學，培養學生關鍵能力，甚至讓家長參與整個學習過程，達到親、師、生共學、共好、共榮的素養導向教學目標。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，台灣動物保護行政監督聯盟自2015年起辦理校園犬調查，歷經5年，均未發現認養校犬的比率有明顯的上升，但如能加上行政系統的支持，校園犬的任用才能有突破的機會。否則，就只能被動的期待在校園內與流浪狗美麗的邂逅。