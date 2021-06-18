日本5月核心消費者物價指數(CPI)小漲，是一年多以來首次增加，主要原因是能源價格反彈所致。雖然漲幅不大，但對經濟仍陷泥濘的日本來說，也不失為一個好消息。

18日最新官方數據，由於電費和油價上揚，剔除波動較大的生鮮食物之後，日本5月核心CPI年增0.1%，與市場普遍預估值相符。同時，也是2020年3月以來首次出現反彈。

在日本5月期間，由於實施緊急狀態以及施打疫苗意願不高，加上社交限制與民眾看緊荷包下，因此整體物價水準還是無法大幅提升。

這份剛出爐的經濟數據顯示，日本5月生鮮食物價格與2020年同期相較大幅下滑，故整體市場買氣仍處低潮。回溯1年前，因日本實施新冠肺炎緊急狀態，民間搶購食物儲存，因此帶動物價上揚。

因為疫情而實施的緊急狀態，使得日本2021年首季經濟成長季增年率衰退3.9%，由於這種限制商業活動政策，最快要到20日才能稍微鬆綁，故第二季經濟成長數字，應該也不會有什麼樣的驚人之舉。

同時，日本央行18日也會公布最新政策利率，市場預料將維持現狀不變，且可能會延長新冠疫情紓困計畫實施時間。