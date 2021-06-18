美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至6月12日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，超出市場預期的36萬人。上周初領失業救濟人數4周均值為39.5萬人，較前一周減少8000人。截至6月5日止當周，美國續領失業救濟人數較前一周增加1000人，為351.8萬人。

2.費城聯準銀行6月製造業指數為30.7，高於經濟學家預估的30，但低於5月的31.5。製造業投入價格指數升至80.7，創下1979年6月以來的40年新高。所得價格指數升至49.7，創1980年10月以來新高。製造業新訂單分項指數為22.2，較5月的32.5大幅放緩。製造業就業分項指數為30.7，較5月的19.3大幅升高。

3.聯準會暗示提前升息，周四美元站上兩個月新高。尾盤ICE美元指數勁揚0.86%，報91.91，創下4月來新高，盤中一度漲破92大關。

4.美國聯準會暗示可能提前於2023年升息，帶動美元走高，以及英國的新冠確診數大幅增加，引發原油需求疑慮，周四紐約期油收跌1.11美元或1.54%，為每桶71.04美元。倫敦布蘭特期油收跌1.31美元或1.76%，為每桶73.08美元。兩期油合約均失守周三創下的多年高點。英國單日確診病例飆破11000人，創下2月來新高。

5.聯準會的政策立場轉向「鷹派」，美元跳升不利於大宗商品價格，以及受到升息前景影響，周四紐約期金重挫86.6美元或4.7%，為每盎司1774.8美元，失守1800美元大關，創下今年來最大單日跌幅和4月30日以來最低價。其他貴金屬價格亦走弱，鈀金和鉑金期貨價格分別跌逾11%和近7%，銀價跌逾4%。