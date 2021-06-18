郭台銘董事長今日所發表的聲明，總統府發言人張惇涵表示總統府三點立場強調，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。

至於對於郭董事長提案洽購疫苗之事務，張惇涵說，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭董事長有所誤解。「但我們期待，郭董事長不要受到未經證實的傳聞所影響」。

張惇涵強調，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。我們期盼，政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。