台北1名房仲男子因業務結識1名住在美國的中年女子小芳（化名），並認對方為乾媽；2015年小芳因稅務問題，欲將資產存在台灣，男子則提議由他開立戶頭及保管箱，小芳與她男友因此陸續將2202萬存於此，沒想到男子日後竟向銀行稱鑰匙弄丟，藉機將現金全領光，法院事後依侵占行為判處5年6月，可上訴。

判決書指出，男子在2013年為小芳仲介購得信義區房子，因小芳與現年71歲男友長期住在美國無子女，2人結識後，小芳就認男子為乾兒子；她隔年考量在美國有稅務問題，欲將資金轉來台灣，男子得知後就提議由他開立戶頭及保管箱，讓小芳與男友存放現金，鑰匙由對方男友保管，他則因工作需求保留印鑑。

小芳與男友2015年3月將1800萬現金存在保險箱內，沒想到男子之後竟掛失保管箱鑰匙，用新核發鑰匙分4次領出現金，同年10月將帳戶結清，共侵占約2202萬元；小芳男友事後發現帳戶結清，氣得提告，但男子卻說他掛失鑰匙後已將現金交給對方，法庭上又改口稱約定好先把現金放他身上，等到對方回國再交還。

法官認為男子說詞前後不一，且他領出保管箱現金時小芳男友並未出境，且根據帳戶交易紀錄，男子當時確實將帳戶餘款匯到他的個人帳戶，審酌他心生貪念卻否認犯行，至今未賠償對方損失，侵占保管箱、帳戶兩行為，依侵占罪合併判處有期徒刑五年六月。可上訴。