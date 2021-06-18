為了提升美國在半導體產業的競爭力，增加國際大廠赴美設廠的誘因，美國兩黨參議員組成的商議小組，研擬為半導體製造提供高達25%的稅收減免，如果成真，台積電、恩智浦、英特爾等廠商將因此受惠。

路透社報導，該提案由參議院財政委員會主席Ron Wyden與資深共和黨參議員 Mike Crapo及參議員 Mark Warner、John Cornyn 等人共同發起，他們在聲明中表示，為了提供國內半導體製造業合理、有目標性的獎勵措施，因此推動減稅政策。

參議員們認為，國內外生產半導體的成本差異有70%來自當地政府的補貼，因此決定提供稅收減免，增加誘因，Ron Wyden表示，「美國不能讓國外政府吸引大企業去設廠，這會增加我們在經濟上的風險，美國工人也會因此失去高薪工作。」

若稅收減免的提案成真，正在亞利桑那州設廠的台積電將受惠，此外，荷蘭恩智浦、美國恩智浦、美光也有機會從中獲得補助，美國半導體產業協會看好此政策成功，「加強國內晶片生產和研究，這對美國強化國防、基礎設施和半導體供應鏈至關重要。」

此外，上周參議院才剛通過聚焦在半導體與通訊設備的計畫案，金額高達520億美元，其中20億用於車用晶片，支持該計畫的參議員說：「美國在半導體和微電子的市占率，已從1990年的37%下降到12%，車用晶片的嚴重短缺已讓許多工廠停產。」

美國商務部部長Gina Raimondo公開表示，520億的半導體業扶植計畫，將促使美國當地興建7到10間新工廠，晶片生產與研究領域都會獲得幫助。