日前衛福部次長石崇良備詢時，稱萬華為這波疫情的破口，引起外界撻伐。藥師林士峰比較綠營及親綠政治人物，面對桃園爆發諾富特與萬華爆發疫情的態度，痛批：「這場百年大疫就是一場照妖鏡，把黨同伐異的問題，呈現在世人面前。」認為執政黨面對疫情，最重視的仍為政治操作，政治凌駕專業的結果就是害慘全民。

林士峰昨日（17）在臉書發文表示，這場百年大疫就是一場照妖鏡，把黨同伐異的問題，呈現在世人面前。我們可以看到部桃事件時，行政院院長蘇貞昌喊話挺桃園，但是雙北市本土感染激增時，民進黨支持者卻只想把台灣疫情責任甩鍋給雙北市長，也不見民進黨的官員出來駁斥。

林士峰指出，大家可以看到為了總統蔡英文在民進黨中常會內稱讚「民進黨縣市施打順利」，造成了高雄醫護基層沉重的壓力，連假期間也得加班施打，不惜加開門診；大家可以看到部桃事件時，被外界認為親綠的社民黨台北市議員苗博雅出來悍衛，但是在萬華事件時卻去脈絡化的污名雙北市。

不僅如此，林士峰更痛批，大家可以看到執政黨在這場百年大疫面前，太多的政治操作，包括總統特別點名民進黨縣市長表達感謝、執政黨刻意淡化諾富特事件的影響、政治淩駕採購BNT以及國產疫苗、「3+11」的錯誤政策僅僅口頭負責、民進黨發言人說疫苗來太多會受不了等，這些都重重打臉了所謂「同島一命」的口號。