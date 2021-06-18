一名台南蔡姓藥頭，以為全台三級警戒防疫戒備期間有機可趁，竟然當起毒品小蜜蜂，暗中在各大汽車旅館及飯店販毒，台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，後進行跟監蒐證，果然發現蔡男前往前高雄某旅館準備賣毒，當場將他逮獲，起出毒品咖啡包97包、安非他命2大包、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌，移請臺灣高雄及臺南地方檢察署偵辦。

以為警察忙防疫，藥頭當小蜜蜂穿梭旅館販毒撈錢遭逮。(戴志揚翻攝)

台南市刑大表示，在全民防疫戒備期間，刑大於強化各項防疫勤務時，仍不忘持續查緝毒品等重點工作，日前科技犯罪偵查隊接獲線報，某蔡姓藥頭常於各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，警方立刻組成專案小組積極查辦。

員警於蔡嫌隨身側背包中起出毒品咖啡包97包(毛重共441.2公克)、安非他命2大包(毛重共179.2公克)、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物。(戴志揚翻攝)

警方蔡嫌隨身側背包中起出毒品咖啡包97包(毛重共441.2公克)、安非他命2大包(毛重共179.2公克)、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物。(戴志揚翻攝)

經警方多次跟監蒐證，發現該40歲蔡姓藥頭為臺南地方檢察署發布之毒品通緝犯，於6月16日發現蔡嫌循往常販毒模式，進入高雄某旅館兜售毒品，警方見時機成熟，隨即派員在附近埋伏，待蔡嫌離開旅館時，旋即上前將其逮捕，並於蔡嫌隨身側背包中起出毒品咖啡包97包(毛重共441.2公克)、安非他命2大包(毛重共179.2公克)、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌，移請臺灣高雄及臺南地方檢察署偵辦。

於疫情日益嚴峻之際，歹徒多認為警方專注防疫，疏於治安，趁機從事不法，臺南市政府警察局除協助各項防疫工作外，維護治安等重點工作仍未鬆懈，民眾若有相關不法情資可向警方報案檢舉，一起為大臺南治安工作打拼。