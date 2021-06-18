日本性感女星藤原紀香2016年和《半澤直樹》男星片岡愛之助結婚，婚後藤原紀香為了扮演好「梨園（歌舞伎界）之妻」的身分努力拚做人。港媒今(18日)報導，藤原紀香私下是出了名的迷信，甚至曾經為了算命師的建議，拉老公到求子聖地沖繩實施做人大計，可惜目前仍未有好消息。

將滿50歲的藤原紀香有過兩段婚姻，2007年嫁給諧星陣內智則，但兩年後閃離，2016年她梅開二度宣布與片岡愛之助再婚，兩人婚禮辦的高調，婚姻生活備受矚目。隔年她和鈴木伸之演出新劇，戲中有大膽裸露床戲，被外界批評「梨園妻失格」，近年藤原紀香則回歸家庭，希望能夠順利懷孕當媽。

藤原紀香與陣內智則近來頻傳努力求子。（圖／翻攝自陣內智則ameblo部落格）

據知，片岡愛之助為了傳承歌舞伎文化，由於目前和藤原紀香並未傳出好消息，他便收了15歲的片岡愛三郎成為入室弟子，平時工作都將徒弟帶在身邊，從日常禮節和表演技巧都滴水不漏的教導給對方，用心栽培這位小弟子，盼未來能順利繼承片岡的事業。

據《東網》報導，出道多年的藤原紀香其實相當迷信，當年她下嫁給身家不如她的陣內智則就是聽從算命師的建議，婚後為防丈夫外遇，她又依循算命老師建議逼老公穿紅內褲，結果仍沒保住婚姻，如今生子壓力大的藤原紀香，又傳出在風水老師指點下到沖繩「造人」，讓外界也相當關心兩人何時能達成心願。