小方（化名）大學打工時，一次嚴重車禍，雖撿回一條命，但腦部及肢體嚴重受傷，讓他不僅對人生失去信心，就業更顯困難，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良協助，找到培力就業計畫大內石子瀨社區發展協會的工作，目前已穩定就業快4個月，從原本不太和人互動到現在愈來愈開朗。

27歲小方住善化，因大學嚴重車禍傷及大腦，術後長久復健卻仍留下後遺症及行動不便，幾乎足不出戶，不與人溝通，父母四處覓尋名醫，求神問卜，散盡家產用盡一切方法醫治小方，就服員俊良回想當初見到小方媽媽，眼中充滿焦慮，顫抖說著小孩因車禍造成肢體及腦部受損，雖已7年了，找工作仍四處碰壁，家人身心俱疲，希望他能找到一份工作，別躲在家裡。

就服員非常能體會父母親的心境，知道小方找到合適的工作等於幫助了一個家庭，基於這樣的使命感，就服員找遍各種方法協助小方就業，後來在培力就業計畫大內石子瀨社區發展協會幫他找到包裝及生產的工作。小方媽媽也格外感謝就服員與單位願意給兒子一個獨立且重生機會，讓夫妻可以慢慢放下心中重擔。

大內石子瀨社區發展協會曾博揚理事長表示，透過同仁的協助及小方自己的努力，工作愈來愈上手，目前已是單位的得力助手，協會致力於在在地產業發展，除了酪梨外更有甜根子草，借由教育訓練學習甜根子草工藝技能，加強弱勢者職場學習及適應，期許協會能深耕在地，提供更多的就業機會。

永康就業中心黃豑頡主任表示，人生難免遇到風暴及挑戰，好比疫情造成許多人失業，許多行業面臨挑戰，如何心存正向態度，看待人生考驗，相信一定能化挫折為力量，化逆境為轉機， 跨越種種難關，改變命運，他更鼓勵現在在逆境中的人，不要放棄希望，有困難則尋求協助，逆風中也能飛翔。