日前警方接獲檢舉稱東興街某按摩館偷營業，於17日晚間9點埋伏查獲2名按摩小姐及2名男客私自營業，而按摩小姐辯稱只是聊天無營業，但男客坦承當日弟的確有消費，警方將檢附相關事證函請相關單位依據傳染病防治法裁罰。

中壢警分局表示，近日警方接獲民眾檢舉稱東興街某按摩館違反停業規定私自營業按摩，便於17日晚間9點喬裝前往按摩館周遭埋伏蒐證，見女子自按摩館下來開門將2男客帶上樓，警隨即上前實施臨檢，當場查獲49歲張姓、42歲杜姓等2位按摩女子以及39歲陳姓、27歲高姓等2位男客正在消費。

中壢警分局指出，臨檢當時2位按摩女子矢口否認停業期間有營業行為，並辯稱當天僅是帶領男客進入店內聊天，並無按摩等營業行為，但男客坦承當日確實有預計消費2000元1次的按摩體驗，打臉按摩小姐的說詞，警方表示，全案將檢附相關事證函請市政府權責機關依據傳染病防治法裁罰。

中壢警分局也呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，將依法開罰6萬至30萬元，更強調，如有惡性違規一律從重處分，必要時斷水斷電，請民眾切勿心存僥倖以身試法。