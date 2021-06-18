1.中鴻(2014)：7月內、外銷盤價擬開平高盤，6月營收、Q2獲利可期，早盤沿5日線挾量上揚，相對抗跌。

2.華東(8110)：新產能加入，Q2營運樂觀，股價上漲近2.5%。

3.新興(2605)：BDI指數漲不停，人氣高朋滿座，晨盤直鎖33元漲停。

4.慧洋-KY(2637)：外資再度轉買超，證交所線上法說暖場，早盤攀上82.5元漲停價，再寫波段新高。

5.愛普(6531)：IoT、AI兩大事業穩定發展，營運可期，股價續反彈逾2.5%。

6.帆宣(6196)：在手訂單已經突破300億元，處於歷史新高關卡，早盤跳上110元，再創本波反彈高點。

7.凱美(2375)：基本面好優，高檔整理結束昨日在外資加碼下爆量攻高，早盤大漲近5%突破120元。

8.晶技(3042)：今年營運有望逐季走高，投信連4日買超，帶動多方仰角上攻，5月股災失土幾乎收復。

9.富邦媒(8454)：618購物節登場，業績再添柴，早盤攻上1500元大關，再創新高。

10.合晶(6182)：矽晶圓明後年恐大缺貨，外資調升目標價，昨獲三大法人聯手買超逾1.4萬張，晨盤彈漲逾半根停板，攻上60元。

11.泰博(4736)：國產家用快篩搶頭香，6月起營收拚進入高峰，今放量衝高7%，來到波段高240元。

12.亞諾法(4133)：搶居家快篩商機，拚下周專案許可，早盤走揚3%，攻克70元及月線。

13.兆赫(2485)：積極投入新品研發拚轉型，昨獲外資及自營收聯手買超相挺，早盤急拉大漲8%，衝上1個月高點。

14.威潤(6465)：近日獲外資偏多操作，連兩日亮燈攻頂，表現強勢。

15.東森(2614)：618網購業績可期，早盤大漲逾8%，改寫前高。

16.技嘉(2376)：衝刺618電商銷售，早盤放量漲約6%。

17.直得(1597)：訂單看至Q4，早盤漲逾3%，一度收復半年線。

18.百和(9938)：今年EPS上看7元，早盤漲逾3%，創波段新高。

19.台積電(2330)：ADR收漲1.32%，昨日上演一日填息後，今呈震盪整理，最低壓至603元。

20.宅配通(2642)：看好電商618大促，帶動宅配業務量，資金湧進，拉至漲停板叩關百元。

21.威鋒電子(6756)：Q2-Q3市況看好，未來仍有漲價可能，大漲7%強登350元。