元富投顧表示，第3季在經濟穩健，台幣維持強勢下，預估第3季台股指數依舊處高檔震盪格局。

新光金(2888)旗下元富證券與台灣證券交易所聯合主辦的「Navigating the New Taiwan Landscape」台股領航投資論壇，於6月17日圓滿落幕，本次論壇吸引近300位國內及亞洲地區機構投資人，與20家台灣上市櫃公司，進行31場深度線上會談。

本次論壇聚焦在電動車、5G行動通訊、疫後復甦商機等重點趨勢，參與廠商包括宏碁(2353)、貿聯-KY(3665)、奇力新(2456)、群光(2385)、南茂(8150)、仁寶(2324)、台光電(2383)、義隆(2458)、創意(3443)、智伸科(4551)、芯測(6786)、喬山(1736)、聚陽(1477)、南亞科(2408)、瑞昱(2379)、耕興(6146)、矽創(8016)、大江(8436)、大學光(3218)、慧洋-KY(2637)。

元富投顧也對台股第3季提出看法，隨著歐、美國家疫苗接種率提升，經濟陸續解封，就業市場持續改善，美國GDP年增率上看6％。國內方面，5月中旬受到疫情衝擊，行政院宣布全國進入第三級警戒，內需業明顯受創，製造業影響有限，主計總處仍在日前釋出今年GDP年增率可望維持5％之上。在經濟穩健，台幣維持強勢下，預估台股依舊處高檔震盪。