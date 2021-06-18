根據最新公布的數據，儘管美國就業市場持續復甦，但上周初次請領失業給付人數卻意外攀升。

美國勞工部周四公布，上周（截至6月12日）初次請領失業給付人數較前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，為4月底以來首次反彈，不僅超出市場預估的36萬人，並創下5月15日以來新高。

根據未經調整的數據，所有增加的部分大多來自兩個州，賓州初次請領失業金人數增加21,590人，而加州增加15,712人。

在美國就業持續復甦之際，最新的申請失業給付人數卻意外攀升。一年前，美國政府為了防疫而實施嚴格的封鎖措施，企業大量關閉引爆了龐大的失業潮，當時美國每周初次請領失業金人數逼近150萬人。隨著持續擴大疫苗接種，以及確診數、住院和死亡人數大幅減少，美國的就業情勢正持續改善。

較能反映真實現況的初領失業救濟金人數4周均值，上周減少8000人，為39.5萬人。

截至6月5日當周，美國續領失業救濟金人數為351.8萬人，較前一周增加1000人。一年前這個數字逼近1800萬人。

而續領失業金之4周均值減少5.5萬人，至略逾360萬人，創下2020年3月21日來新低。

美國聯準會儲主席鮑爾（Jerome Powell）曾指出，要填滿創下記錄的930萬個職缺並不容易。

鮑爾周三在央行決策會議後的記者會上表示，與疫情相關的因素，例如照護需求、對染疫仍感擔憂，以及失業保險金的給付等，似乎正在拖累就業增長，但隨著持續擴大疫苗接種帶動就業加速增長，未來幾個月這些因素應該會消退。

事實上領取失業金的總人數確實有所減少，截至5月29日為止，總人數下滑至1483萬人，減少了逾50萬人，主要因尋求新冠紓困計畫的人數大幅減少，以及越來越多州政府終止在這場危機期間加發聯邦失業金的措施。

聯準會也注意到了就業市場的改善和不斷升高的通膨壓力，周三該央行大幅上修今年的通膨預測，並暗示疫情爆發以來的首次升息將提前到2023年，屆時估將升息兩次，各25基點。

此外，周四公布的費城聯準銀行製造業指數則反映出最近幾個月的持續擴張和物價壓力。費城聯準銀行6月製造業指數為30.7，高於經濟學家預估的30，但低於5月的31.5。就業分項指數和支付價格分項指數上揚，使總體指數仍保持在高檔區。

製造業投入價格指數升至80.7，創下1979年6月以來的40年新高。所得價格指數升至49.7，創1980年10月以來新高，僅有2%的受訪者報告其收到的價格下滑。此外，製造業新訂單分項指數為22.2，較5月的32.5大幅放緩，但製造業就業分項指數為30.7，較5月的19.3大幅升高。