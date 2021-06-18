36歲女星陳筱蕾長相甜美，活躍於節目《女人我最大》節目，過去也常演出大咖歌手的MV作品，2018年她宣布罹患腦瘤，順利切除後才公布此消息，沒想到如今又復發，日前她和吳姍儒（Sandy）、鹿希派開直播，曝光了治療最新進度，更透露由於腫瘤太大，導致她的腦幹都已經變形。

陳筱蕾過去因主持節目和Sandy相識，2人已經認識超過10年，陳筱蕾第一次發現腦瘤，Sandy就立刻到醫院陪伴她，陳筱蕾提到當時Sandy還陪她的家人聊天，讓她十分感謝，陳筱蕾也分享手術用的特殊面罩，覺得自己戴上就像是「德州電鋸殺人狂」。

陳筱蕾透露面罩綁得非常緊，打噴嚏都不會動。（圖／翻攝自筱蕾臉書）

Sandy也關心她治療過程會不會很不舒服，對此陳筱蕾坦言：「不會，會有個臭臭的味道，很快，10分鐘而已。」但也表示術後確實行動會變得不方便，「會歪來歪去。」Sandy也心疼地說，筱蕾首次治療留下後遺症，導致她無法走直線，花了3年時間復健。

陳筱蕾和醫護人員開心合照。（圖／翻攝自筱蕾臉書）

陳筱蕾先前才發文透露，因為不想占用醫療資源，本來要住院5天、治療3天，她卻取消了病床，每天在家裡和醫院之間來回，「DAY3完美結束的一天，於是我穿新衣新鞋，帶著小小的心意來對腫瘤說：慢走不送喔⋯⋯（不要再來找我了）。」她也在文中感謝醫護人員照顧，正向善良的態度獲得網友一致讚賞。